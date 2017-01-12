تعليم دمياط يشكل لجنة لبحث تظلمات المعلمين المنقولين من الإدارات

دمياط - معتز الشربينى

أصدر عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم الخميس، أمر تكليف بتشكيل لجنة ثلاثية تضم عبد الرزاق الزينى مدير عام الخدمات رئيسا وبعضوية محمد خفاجى وزغلول السلسيلى مديرا بالتعليم الثانوي لبحث تظلمات المدرسين المنقولين من الإدارات التعليمية الى المدارس لسد العجز بها وفق الكتاب الدورة 17لسنة 2016والقرارات المنظمة لذلك

وكان خليفة قد اصدر قرارا بالضوابط والمعايير التي يجب مراعاتها عند تنفيذ الكتاب الدوري 39 لسنة 2015 والكتاب الدوري 17 لسنة 2016 والذي يقضي بعودة جميع معلمي اللغة العربية من الإدارات التعليمية وديوان المديرية ما عدا رئيس القسم أو مدير الإدارة، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على معلمي المرحلة الابتدائية، العلوم، التربية الرياضية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية.

كما يتم مراعاة جميع الحالات المرضية الموثقة بتقارير صادرة عن اللجنة الطبية، كما يتم مراعاة إعادة توزيع المعلمين بأقرب مدارس إلى ديوان الإدارة المنقول منها.