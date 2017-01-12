أخبار عاجلة

مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
زوجة «انتحاري المرقسية»: «الجميع يشهد بأخلاقه وتعاملاته الحسنة مع الناس» -
بسبب الرياح.. انقطاع الكهرباء في مناطق متفرقة بسوهاج -
مساء dmc - تعليق أسامة كمال على حواره مع زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية .. هى في حالة صدمة -
زيدان: لم نحسم التأهل.. وواجهنا حارسًا عملاقًا -
مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك -
عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تعليم دمياط يشكل لجنة لبحث تظلمات المعلمين المنقولين من الإدارات

Google+ Print
تعليم دمياط يشكل لجنة لبحث تظلمات المعلمين المنقولين من الإدارات تعليم دمياط يشكل لجنة لبحث تظلمات المعلمين المنقولين من الإدارات

>دمياط - معتز الشربينى

أصدر عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم الخميس، أمر تكليف بتشكيل لجنة ثلاثية تضم عبد الرزاق الزينى مدير عام الخدمات رئيسا وبعضوية محمد خفاجى وزغلول السلسيلى مديرا بالتعليم الثانوي لبحث تظلمات المدرسين المنقولين من الإدارات التعليمية الى المدارس لسد العجز بها وفق الكتاب الدورة 17لسنة 2016والقرارات المنظمة لذلك

 

 

وكان خليفة قد اصدر قرارا بالضوابط والمعايير التي يجب مراعاتها عند تنفيذ الكتاب الدوري 39 لسنة 2015 والكتاب الدوري 17 لسنة 2016 والذي يقضي بعودة جميع معلمي اللغة العربية من الإدارات التعليمية وديوان المديرية ما عدا رئيس القسم أو مدير الإدارة، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على معلمي المرحلة الابتدائية، العلوم، التربية الرياضية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية.

 

كما يتم مراعاة جميع الحالات المرضية الموثقة بتقارير صادرة عن اللجنة الطبية، كما يتم مراعاة إعادة توزيع المعلمين بأقرب مدارس إلى ديوان الإدارة المنقول منها. 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365