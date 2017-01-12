83 % من السيدات يتعرضن للإصابة بالتصاقات المعدة نتيجة الولادة القيصرية

كتبت أمنية فايد

قال الدكتور "عمرو حسن" مدرس واستشارى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى، إن حوالى 83% من السيدات يتعرضن لالتصاقات فى المعدة بعد إجراء ثلاث عمليات قيصرية، وذلك وفقا لبعض الدراسات، موضحا أن الالتصاقات تحدث فى منطقة البطن وبعض الأحيان يصاحبها ألم شديد عند الحركة الداخلية للأمعاء، وقد تؤدى هذه الالتصاقات إلى مشاكل فى الخصوبة نظرا للضغط على قنوات فالوب أو تغلقها.

وتابع الدكتور عمرو حسن فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن هناك العديد من مشكلات الولادة القيصرية والتى تؤثر على صحة المرأة، وأن هناك 8% من السيدات تصاب بالتهابات المعدة بعد الولادة القيصرية، موضحا أن السيدة تتعرض لآلم كبير فى الأيام الأولى من العملية القيصرية والمسكنات لا تكفى لتخفيف الألم.

وعن مشكلات الولادة القيصرية، أوضح "عمرو حسن"، أن أبرزها هى..

1. ينتج عن جميع العمليات الجراحية مخاطر الإصابة بجلطة دموية.

2. ومن المخاطر الأكثر شيوعا للجنين بسبب الولادة القيصرية، هى مشاكل التنفس بعد الولادة، حيث إن كل 35 طفلا من أصل 1000 مولودين بطريقة الولادة القيصرية يعانون من مشاكل فى التنفس بينما الولادة الطبيعية يحدث لهم مشاكل فى التنفس بأعداد أقل حيث يصاب بها 5 أطفال فقط من أصل 1000 طفل مولودين طبيعيا.

3. اكتئاب ما بعد الولادة تعتبر أكثر شيوعا عند النساء اللاتى كانت ولادتهن قيصرية مقارنة بالطبيعية.

4. نسبة الرضاعة الطبيعية عند النساء اللاتى ولدن ولادة قيصرية تكون أقل مقارنة من الولادة الطبيعية، وهو ما يجعلهن يتكلفن المبالغ الكثيرة بشراء اللبن الصناعى، فضلا عن حرمان الطفل من تكوين المناعة الطبيعية له ويؤدى به إلى الإصابة بأمراض الحساسية.