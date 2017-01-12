الجزائر: القضاء على إرهابيين اثنين واسترجاع كمية من الأسلحة بولاية "سكيكدة"

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قضت قوات الجيش الجزائرى على إرهابيين اثنين إثر كمين بضواحى منطقة "بودوخة" ببلدية "عين القشرة" التابعة لولاية "سكيكدة" واسترجعت كمية من الأسلحة والذخيرة.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية فى بيان لها اليوم الخميس أنه "فى إطار مكافحة الإرهاب، قضت قوات الجيش الجزائرى بقطاع العمليات التابع لولاية سكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة على إرهابيين إثنين إثر كمين بضواحى منطقة بودوخة ببلدية عين قشرة".

وأضاف البيان أن هذه العملية "مكنت من استرجاع مسدس إلى من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة".

وفى سياق متصل، ضبطت عناصر الأمن الجزائرى بولاية بومرداس شمال البلاد (الناحية العسكرية الأولى) "عنصرى دعم تابعين للجماعات الإرهابية".