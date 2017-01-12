بالصور.. متسول يدعى كسر قدمه لاستجداء المارة ويجمع 700 جنيه خلال يوم

كتب محمود عبد الراضى

لجأ متسول لحيلة لاستجداء الركاب بمترو الأنفاق، مدعيًا أنه مصاب فى قدمه وساقه، جالسًا على كرسى متحرك، الأمر الذى دفع العشرات من رواد المترو للتعاطف معه ومنحه الأموال، حيث جمع خلال أقل من 24 ساعة أكثر من 700 جنيه.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما اكتشفت الخدمات الأمنية بمحطة مترو جمال عبد الناصر وجود متسول برصيف المرج يسير بـ"عكازين" ويربط رباطا طبيا حول قدمه وساقه اليسرى، ويستجدى المارة، وتبين أن بحوزته أكثر من 700 جنيه جمعهم خلال أقل من 24 ساعة.

وتحرك ضابط شرطة نحو المتسول وعثر بحوزته على بعض الأوراق والتوصيات الطبية تفيد بأنه يعانى من كسر بالقدم، وتم استدعاء الإسعاف له، إلا أنهم اكتشفوا أن المتسول ليس به يشىء، واختلق إصابته لكسب تعاطف المواطنين.

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بقسم سادس المترو وأرسل المضبوطات لقسم شرطة الأزبكية وعرض على النيابة العامة.