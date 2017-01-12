بعد حادث سيناء.. وزير الداخلية لمساعديه: قوى الشر تحاول تعطيل مسيرة التنمية

كتب محمود عبد الراضى

أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على ضرورة الاستمرار فى التنسيق الجاد والفعال بين الشرطة والقوات المسلحة، واستهداف البؤر الإرهابية بكل قوة وحزم، موضحاً أن تلاحم القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الأخطار المحدقة بالدولة يعد ضمانة أساسية لاستقرار الأوضاع، وترسيخاً لأمن وأمان الوطن .

واستعرض وزير الداخلية، خلال اجتماعه مع مساعديه والقيادات الأمنية لمراجعة الخطط الأمنية والوقوف على محاورها ومرتكزاتها وآليات تنفيذها ونتائجها لاسيما بمحافظة شمال سيناء، حجم التحديات الأمنية بمنطقة شمال سيناء، والمهام الموكلة لرجال الشرطة لتحقيق الأمن وسلامة المواطنين بشمال سيناء، وأبدى ثقته فى استيعاب القوات لتلك المهام، وما يحدق بالوطن من مؤامرات تسعى من خلالها قوى الشر لتعطيل مسيرة التنمية التى بدأت وستستمر بفضل رجال مصر الأوفياء.

وشدد وزير الداخلية على أهمية الالتزام بالكفاءة الميدانية وتنفيذ الخطط والإجراءات بكل دقة، وتحقيق أقصى درجات اليقظة والاستعداد القتالى لمواجهة الإرهاب، وبتر أيادٍ تسعى للنيل من سلامة أمن المواطنين.

وطالب وزير الداخلية، بضرورة رفع معدلات الاستعداد التدريبى بما يحقق المبادأة والمبادرة فى التصدى لكل ما يشكل تهديداً لأمن البلاد، ويعضد من تطوير وفاعلية القدرة القتالية للأفراد أثناء مواجهتهم للعناصر الإرهابية.

وأكد وزير الداخلية، أن العمليات الإرهابية الخسيسة التى تستهدف رجال الشرطة والقوات المسلحة لن تزيدنا إلا تحدى وإصرار على مواصلة الحرب ضد الإرهاب والتطرف، والسعى دوماً لتمهيد طريق الاستقرار لاستكمال مسيرة بناء مستقبل أفضل لأبناء شعب مصر .

ووجه وزير الداخلية، التحية والتقدير لأرواح الشهداء الأبطال ممن جادوا بحياتهم للحفاظ على أمن الوطن، كما وجه التحية للجهود المخلصة التى يبذلها رجال الشرطة والقوات المسلحة وأطر التنسيق المتواصلة بينهما فى مجال مكافحة الإرهاب واستتباب الأمن والاستقرار خاصةً بمحافظة شمال سيناء.