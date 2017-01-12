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مدير أمن القاهرة يحدد 800 متر حرم آمن للمواقع الحيوية بالعاصمة

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مدير أمن القاهرة يحدد 800 متر حرم آمن للمواقع الحيوية بالعاصمة مدير أمن القاهرة يحدد 800 متر حرم آمن للمواقع الحيوية بالعاصمة

>كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

قرر اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، اليوم الخميس، تحديد مسافة 800 متر حرم آمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار مدير أمن القاهرة الذى حمل رقم 37 لسنة 2017، ونص على "بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. تحديد مسافة 800 متر حرمًا آمنًا من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئيسية والمجالس النيابة ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمستفشيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمة والمتاحف والأماكن الآثرية وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة فى نطاق محافظة القاهرة".


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