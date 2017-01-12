ننشر صورة رسالة طالب حلوان المنتحر: "بحبك يانورهان.. قولى لأمى تسامحنى"

كتب كريم صبحى

حصل "اليوم السابع" على الرسالة التى تركها طالب المدينة الجامعية بحلوان، قبل انتحاره بالقفز من الطابق السادس.

كان العميد أشرف عبد العزيز مأمور قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغًا من إدارة المدينة الجامعية، بسقوط طالب من الشرفة الخاصة بغرفته رقم 609، بالدور السادس بالمبنى رقم ١٥ بالمدينة الجامعية، وبإخطار اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، أمر بسرعة التحقيق فى الواقعة.

وانتقل المقدم وائل عرفان رئيس مباحث حلوان، والرواد إسلام بكر وإسلام سعيد وأحمد مصلح ضباط المباحث، إلى مكان الحادث، وتبين قيام "أحمد عيد" طالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق، بالانتحار بعد أن قفز من الطابق السادس.

ودلت التحريات على أن المجنى عليه علم بأن حبيبته ارتبطت بشخص آخر فقرر الانتحار، وكتب رسالة مدون بها "هتوحشينى.. قولى لأمى تسامحنى.. بحبك يا نورهان".

وبسؤال زملاء المجنى عليه، لم يتهموا أحد أو يشتبهوا فى الحادث جنائيا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء نائل ثروت نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب، إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.