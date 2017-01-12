منتخب الشباب يهزم كوكاكولا 2/0 وديا

كتب - محمد ربيع

حقق المنتخب الوطني للشباب بقيادة معتمد جمال الفوز علي فريق كوكاكولا أحد فرق القسم الثاني، بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بملعب فندق المعسكر، ضمن استعدادات المنتخب لبطولة أمم أفريقيا بزامبيا فبراير المقبل.

أحرز هدفي المنتخب الوطني كل من: مرموش في الدقيقة 38 وأحمد حمدي في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

بدأ المنتخب المباراة بتشكيل مكون من : عمر صلاح في حراسة المرمى، أمامه الرباعي عمر رجب وأسامة جلال ومحمد عبدالسلام ومحمد الصادق ، وفي الوسط أحمد مصطفى وأكرم توفيق ومدحت فقوسة ومحمود سامي وفي الهجوم عمر فاروق وعمر مرموش.

وسيخوض المنتخب الوطني عدة مباريات ودية استعدادا للبطولة وهي مباراتين مع منتخب المغرب في استاد القاهرة يومي 17 و20 يناير الجاري، ومباراتين مع منتخب الكاميرون تم تحديد موعدا مبدئيا لهما 4 و 7 فبراير المقبل، ومباراة مع منتخب جنوب افريقيا قبل البطولة بيومين في جنوب افريقيا.