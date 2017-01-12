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اتحاد الكرة يخاطب بريزنتيشن لتحديد شروط السوبر وإرسالها للأهلى والزمالك

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اتحاد الكرة يخاطب بريزنتيشن لتحديد شروط السوبر وإرسالها للأهلى والزمالك اتحاد الكرة يخاطب بريزنتيشن لتحديد شروط السوبر وإرسالها للأهلى والزمالك

>كتب محمد مراد

أرسل ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة خطابا إلى محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن الراعى الرسمى لاتحاد الكرة من أجل تحديد شروط مباراة السوبر التى تجمع الأهلى – بطل الدورى – و الزمالك – بطل كأس – عن الموسم المنقضى ، والمقرر لها 10 فبراير المقبل.

طلب ثروت سويلم فى خطابه المرسل لشركة بريزنتيشن تحديد مكان السوبر وموعد سفر الفريقين إلى جانب المكافآت المرصودة للفريقين لصاحب المركز الأول والثانى.

جاء هذا الخطاب بناء على طلب القطبين من اتحاد الكرة معرفة شروط السوبر من أجل إنهاء الحجوزات الخاصة بالسفر والإقامة .

                                                                                         


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