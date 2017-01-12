طلائع الجيش يهزم بنها 3 / 2 ودياً

كتبت لبنى عبد الله

حقق فريق طلائع الجيش فوزاً ودياً على نظيره بنها بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إطار إستعدادات الفريق العسكرى لدور الستة عشر لبطولة كأس مصر أمام نظيره الشرقية، والمقرر لها 6 أو 7 أو 8 فبراير المقبل.

وأحرز أهداف الطلائع كل من بلال جمال وأحمد حجاج ومحمد أشرف عبد القادر ، وتعتبر ودية بنها هى المباراة الاولى لطارق يحيى بعد توليه مسئولية تدريب طلائع الجيش خلفاً لأحمد سامى .

ومن المقرر أن يواجه الطلائع نظيره انبى فى 26 يناير الجارى فى إطار إستعدادات الفريق لمباريات كأس مصر ومنافسات الدور الثانى للدورى .