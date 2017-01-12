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لليوم الثانى على التوالى.. باسم مرسى يتدرب مع ناشئى الزمالك

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لليوم الثانى على التوالى.. باسم مرسى يتدرب مع ناشئى الزمالك لليوم الثانى على التوالى.. باسم مرسى يتدرب مع ناشئى الزمالك

>كتب أحمد توفيق

حضر باسم مرسى مهاجم نادي الزمالك لمقر النادي وخضع للتدريب مع فريق مواليد 2000 لليوم الثاني على التوالي تنفيذا لقرار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

 

وقرر مرتضى منصور خوض باسم مرسى التدريبات مع فريق الناشئين بنادي الزمالك ومنعه من التدريب مع الفريق الأول بسبب عدم تجديد عقده حتى الآن .

 

يحرص مرتضى منصور رئيس النادى، على متابعة باسم مرسى  مع مسئولى قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، للتأكد من التزامه بتعليمات مجلس الإدارة والتدرب مع فريق الناشئين من عدمه.

وخاض باسم مرسى مرانه الأول أمس مع فريق ناشئى الزمالك مواليد 2000 ، وقام مرتضى منصور بالحديث مع مسئولى القطاع للتأكد من حضور مهاجم الفريق الأول وهو ما حدث بالفعل.

وطلب مرتضى منصور من مسئولى قطاع الناشئين بالزمالك إخطاره بشكل يومى بحضور باسم مرسى للتدريبات من عدمه لتوقيع عقوبات على اللاعب حال غيابه عن مران الناشئين خلال الفترة القادمة.

 


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