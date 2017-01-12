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مركز الداخلة بالوادى الجديد:خطة شاملة للقضاء على مساكن العشوائيات القديمة

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مركز الداخلة بالوادى الجديد:خطة شاملة للقضاء على مساكن العشوائيات القديمة مركز الداخلة بالوادى الجديد:خطة شاملة للقضاء على مساكن العشوائيات القديمة

>الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

 

عقد سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد، اجتماعا هاما مع رؤساء الاحياء والوحدات المحلية القروية بالمركز بمقر مكتبه برئاسة المركز، لمناقشة مشكلة العشوائيات واحلال ورفع المناطق القديمة بالمركز، حيث اكد رئيس المركز على منطقة موط القديمة تخضع لعملية احلال وتطويربتكلفة تصل الى 25 مليون جنيه، وتم حصر اسماء 420 شخص من المتضررين، وتخصيص أرض بديله لهم بمنطقة عين جامع تعويضا لهم، على أن يتم نزع الملكية من أصحاب هذه البيوت وتفويض شخص من كل أسرة للتعامل مع الجهات الادارية .

 

واضاف محمود، أن قرية اسمنت تخضع لاجراءات مسبقة للتطوير، حيث تم فتح شارع عمومى بمنتصف القرية، وجارى عقد لقاءات مع أصحاب المنازل القديمة لمناقتشهم فى اجراءات الاخلاء، ويجرى حصر السكان الموجودين حتى الان بين البيوت المتهدمة والمعرضة للسقوط، وبعدها حصر بأسماء الورثة ليتم رفعه على خرائط من على الواقع الموجود قبل الهدم والإزالة، مع التزام اصحاب المنازل بالتوقيع على ما سيتم من اجراءات، وفى حالة وجود اعتراضات من أى مالك سوف يتم التعامل معه بمبدأ القانون، على أن يعمم هذا الكلام على جميع القرى التى توجد بها عشوائيات مثل المعصرة والهنداو وبدخلو، أما عن السكان الذين يعيشون فى البيوت القديمة، سوف يتم الحصرمبدئيا واتخاذ إجراءات وقائية لحماينهم .

 

وناقش رئيس مركز الداخلة، مشكلة الكلاب الضالة والحيوانات التى تهاجم المواطنين، حيث تم اعداد تقارير دورية عن اجراءات مقاومة هذه الحيوانات، ويتم التعامل معها عن طريق الإدارة البيطرية للتخلص منها، ويعتبر مركز الداخلة المركز الوحيد الذى قاوم الكلاب الضالة والحيوانات، ويتم التنويه عن المكان مع الأهالي .

 

 


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