إحالة وكيل تموين الغربية السابق للجنايات وأخر لاستيلائهما على 39 مليون

الغربية – عادل ضرة

أحال المستشار نبيل سعد رئيس نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار أيمن ابو غزالة المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة وأمانة سر احمد هشام سامى النحاس، وكيل وزارة التموين السابق لمحافظة الغربية محبوسا وهشام السيسي موظف بمديرية التموين لمحكمة الجنايات لاستيلائهما على 39 مليون جنيه من أموال الدعم المخصص للمخابز فى القضية رقم 34035 لسنة 2016 والمقيدة برقم 1977لسنة 2016 كلي غرب طنطا وبرقم 298لسنة 2016أموال عامة طنطا.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على وكيل وزارة التموين السابق وهشام السيسي الموظف بالمديرية ،وقررت النيابة حبسهما 15يوما وتم إخلاء سبيل هشام السيسي بكفالة 50 ألف جنيه ورفض الاستئناف المقدم من وكيل وزارة التموين لقيامهما بالحصول على أموال دعم المخابز بالتنسيق مع عدد من أصحاب المخابز على مدار11شهر وبلغت جملة ما تحصلوا عليه 38 مليون و809ألف و576جنيه.

كانت التحقيقات التى أجراها المستشار نبيل سعد رئيس نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار أيمن أبو غزالة المحامي العام لنيابات الأموال العامة قد كشفت عن تورط وكيل وزارة التموين السابق وموظف التموين مع عدد من أصحاب المخابز فى الاستيلاء على هذه المبالغ لحسابهم الشخصي مقابل تسهيله حصول كل منهم على 500 رغيف يوميا من حصة المخبز الخاص به وعدم اثباتها فى الدفاتر، وقرر النيابة إحالتهما لمحكمة الجنايات وتحديد الدائرة المختصة لمحاكمتهما.