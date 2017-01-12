النائب مصطفى سالم يؤكد انتهاء تشييد كوبري طهطا العلوي بتكلفة 75 مليون جنيه

أكد النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار وكيل لجنة الخطة والموازنة الانتهاء من أعمال انشاء وتشييد كوبري طهطا العلوي، وقرب افتتاحه قريبا حيث بدأ العمل به منذ عام 2009 وتبلغ تكلفتة التقديرية 75 مليون جنية بطول 1214 متر وعرض 16 متر اتجاهين تشمل كلا منهم على حارتين لكل اتجاه والمنفذ بمعرفة وزارة النقل ( الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البحري ) بهدف توفير السيولة المرورية من شرق السكة الحديد الي غربها وكذلك الحد من خطورة حوادث القطارات والكوبري يربط بين ساحل طهطا وطريق اسيوط / سوهاج الغربي بمدينة طهطا غرب السكة الحديد.

> يذكر أن النائب مصطفي سالم كان قد تقدم في شهر فبراير 2016 بطلب إحاطه لوزير النقل بسبب تأخر العمل في انجاز الكوبري وتعثره وتوقفه عدة مرات وقام بعرض الأمر أيضا علي المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء خلال اجتماع نواب سوهاج مع رئيس الوزراء في اول مارس 2016 فضلا عن قيام الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج والنائب مصطفى سالم بمتابعه العمل علي الطبيعه اكثر من مرة الي ان تم الانتهاء منه ومن المنتظر افتتاحه خلال الايام القليلة القادمة.