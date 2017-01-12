ضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية.. و3 ملايين جنيه قيمة الخسائر

كتب محمود عبد الراضى

ضبطت شرطة الاتصالات نظاما متكاملا لتمرير المكالمات الدولية الصادرة إلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية، حيث قدرت الخسائر جراء هذا الأمر بـ3 ملايين جنيه.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات مفادها وجود نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية الصادرة إلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية على خطوط التليفون، موصل والمتعاقد عليهما من شركة TE DATA لتوصيل خدمة الإنترنت بسرعة 88 ميجا.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بالقاهرة فى حملة تفتيشية مكبرة، وتم ضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية الصادرة خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، وقدرت قيمة الخسائر المبدئية بمعرفة المسئولين بالشركة المصرية للاتصالات بمبلغ 3 ملايين جنيه، وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.