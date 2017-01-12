وزيرة التعاون الدولى: نصيب الوزارة من الدين 7% للعام و30% للخارجى

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قالت الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى، أن إجمالى المنح والقروض التى حصلت عليها منذ توليها المسؤولية بلغت 10 مليارات دولار، وإن نصيب الوزارة من إجمالى الدين يصل إلى 7% من الدين العام و30% من الدين الخارجى، وإن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على المنح والاستثمار فى المواطن المصرى والتمويل الميسر جدا.

وأضافت نصر -خلال لقاء مع المحررين البرلمانيين بمجلس النواب اليوم الخميس، بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب- أن المنح والقروض التى تم الحصول عليها منذ الربع الأخير لعام 2015 منها 4 مليارات دولار منح و6 مليارات قروض التمويل فيها ميسر جدا بفترات سماح طويلة.

وتابعت نصر أن اتفاق القرض الذى تم توقيعه مع البنك الدولى قيمته 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح، بالإضافة إلى اتفاق قرض البنك الأفريقى للتنمية قيمته مليار ونصف المليار دولار، وأن الشريحة الأولى تم التوقيع والتصديق عليها قبل انعقاد البرلمان، والشريحة الثانية بقيمة مليار دولار بالإضافة لنصف مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية لن يتم الحصول عليها قبل الحصول على موافقة وتصديق البرلمان.

وأكدت نصر أن قرض البنك الدولى يتم سداده على فترة دولية تصل إلى 35 عاما لأنه موجه لمشاريع تنموية، بخلاف قرض صندوق النقد الدولى الذى يسدد على 10 سنوات، مشيرة إلى أن الشريحة الثانية وجزءا من قرض البنك الإفريقى البالغة مليار ونصف المليار دولار وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى ستذهب إلى الصحة والتعليم والمحافظات الأكثر احتياجا.

وأوضحت نصر أن البنك الدولى لن يسمح بسحب الشريحة الثانية من القرض قبل الحصول على تصديق البرلمان عليه.

وشددت نصر على أن اتفاقيات القروض التى توقعها وزارة التعاون الدولى يتم التفاوض عليها بالإنابة عن الوزارات الأخرى بعد تقدمها بطلبات بهذا الصدد، ويتم أخذ موافقة مجلس الوزراء بعد استيفاء دراسات الجدوى وأوجه الصرف والتمويل والسداد.