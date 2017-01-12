رئيس ماراثون الأقصر الدولي يعلن انطلاقه غدا الجمعة

الأقصر – أحمد مرعى

عقد جاسر رياض عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، واتحاد السلة ورئيس الماراثون، اليوم الخميس، لقاءً صحفيا لكشف كافة تفاصيل ماراثون الأقصر الدولي المقرر انطلاقه صباح غداً الجمعة، والذي حضره حفني بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، وقيادات الماراثون والشباب والرياضة والمحافظة بالأقصر.

وقال جاسر رياض عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية واتحاد السلة ورئيس الماراثون، أن المهرجان يقام للعام الـ24 علي التوالي وبدأ منذ عام 1994، وذلك عقب حادث الهجوم الإرهابي علي معبد حتشبسوت غربي محافظة الأقصر، فتقرر إقامة المهرجان للبدء في تنشيط وعودة السياحة من جديد في عهد الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحة وقتها، وانطلق بالفعل من أمام معبد حتشبسوت للتأكيد علي أن الأقصر مدينة الأمن والآمان، وفكرة وجوده وإنطلاقه من معبد حتشبسوت جاءت من نقوش للملكة حتشبسوت تتقدم المشاركين في رياضة الجري للإستعداد للحروب والفتوحات الخاصة بالملكة الفرعونية القديمة، وكانت بذلك أول سيدة في التاريخ تشارك في الرياضة، وتعرف الناس بماهية الرياضة وقيمتها للشعوب حول العالم.

وأوضح رئيس الماراثون، أنه كانت توجد أيضاً بطولة في العصور الفرعونية متمثلة في الركض حول موقع تاريخي فرعوني معين، وكانت فكرتها تتمثل في صمود الأمراء في المشاركة بذلك المهرجان للجري، ومن كان يواصل للنهاية من هؤلاء الأمور دون الخروج من السباق أو التعب يتوج بطلاً للماراثون.

وأكد جاسر رياض، أن الماراثون هام للغاية لمحافظة الأقصر عقب حالة الركود السياحي التي تعاني منها المحافظة ومصر بأكملها منذ عام 2011، قائلاً: لو تحدثنا من جانب المصلحة الشخصية لكان هذا المارثون توقف تماماً منذ عام 2011، ولم يستمر كما نقوم به ونواصله كل عام حتي العام الجاري، ولكننا نبحث عن الإستمرارية للتأكيد علي قوة مصر وأمن الأقصر في تأمين المتسابقين في غرب الأقصر".

وقال رئيس الماراثون إن هذا العام يعتبر أفضل عام في المجال السياحي علي مدار الـ5 سنوات الماضية في مصر بأكملها، حيث وصلت أعداد كبير من الوفود المقرر أن تشارك في الماراثون، منها من وصل للغردقة للإستمتاع هناك لحين الوصول ليلة السباق، وكذلك وفود آخري وصلت إلي الأقصر مباشرة للتواجد فيها لحين انطلاق السباق وبعدها يقومون بعمل جولات في أسوان والبحر الاحمر وباقي المدن السياحية، ووفود آخري حضرت للماراثون فقط والاستمتاع بسحر وجمال الاقصر فقط.

وأوضح جاسر رياض، أنه يوجد نادي كبير جداً في الولايات المتحدة الأمريكية، يشارك بقوة في هذا الماراثون، وهو نادي "فلوباتير"، والذي يضم عظماء ونجوم العالم في تلك اللعبة من الأغنياء الذين يعشقون تلك الرياضة من أجل الرياضة وليس التنافس والحصول علي المراكز الأولي، حيث أن العالم أجمع يطبق رياضة الجري بصورة يومية للحفاظ علي الصحة وتجديد النشاط بصورة يومية.

وشدد جاسر رياض، علي أنه هذا العام يشارك في الماراثون الذي يكون عبارة عن 42 كيلو متر، 243 متسابق أكبرهم متسابق يبلغ من العمر 82 عام، وجميعهم من 23 جنسية مختلفة حول العالم، من دول "أمريكا والبرازيل واليابان والدنمارك وألمانيا وكندا وأستراليا وإنجلترا وسويسرا وهولندا وفرنسا وإستوينا وجمهورية الدومينيك ونيجيريا واليونان وجمهورية التشيك"، وعدد من الدول الأوروبية المختلفة، كما يشارك وفد من الدرك الأردني لتمرين أبناؤهم وتدريبهم خلال فعاليات هذا الماراثون علي الجري داخل مصر بطبيعة الأقصر وطقسها المميز للغاية، وتبدأ مسيرة الماراثون من معبد حتشبسوت عبارة عن 4 لفات مروراً بتمثالي ممنون ثم منطقة قطار القصب والطريق السريع، ثم مسجد السيدة زينب ومستشفي القرنة، ثم وادي الملوك والعودة إلي معبد حتشبسوت من جديد، ولو تم عمل 4 لفات يسمي ماراثون، ولو تم عمل لفة واحدة 12 كيلوا يسمي سباق رمسيس، ولو لفتين يسمي سباق الاقصر.

وفي النهاية طالب رياض، كافة الأهالي من أبناء محافظة الأقصر، وبالأخص في البر الغربي، بضرورة العمل علي إنجاح هذا المهرجان، بتشجيع هؤلاء المتسابقين المشاركين في تنشيط السياحة بمحافظة الأقصر، وضرورة حسن معاملتهم بصورة تليق بالسياحة المصرية حتي لا ينفرون من المشاركة كل عام في هذا الماراثون العالمي.