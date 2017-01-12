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إحالة ضابط و3 أمناء و7 "بودى جاردات" للمحاكمة بتهمة السطو على رجل أعمال

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إحالة ضابط و3 أمناء و7 "بودى جاردات" للمحاكمة بتهمة السطو على رجل أعمال إحالة ضابط و3 أمناء و7 "بودى جاردات" للمحاكمة بتهمة السطو على رجل أعمال

>كتب سليم على

أحالت نيابة العجوزة، برئاسة المستشار هادى عزب، ضابط شرطة برتبة ملازم أول، و3 أمناء شرطة، و7 بودى جاردات، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى للسطو المسلح على المساكن، وسرقة الأموال بعد إيهام أصحاب تلك المساكن بأنهم ضباط أمن وطنى .

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ضابط بالبحث بمديرية أمن الجيزة، و4 أمناء شرطة بالجيزة، و7 بودى جاردات، جمعوا معلومات عن رجل أعمال سودانى يقوم بتغيير مبالغ مالية طائلة من البنك مرارا، فخططوا للاستيلاء على أمواله، وتوجهوا بالفعل إلى شقته فى مساكن أرض اللواء بالعجوزة، واقتحموا شقته.

وكان صاحب الشقة برفقته 4 من أصدقائه من السودان، فقاموا باحتجازهم فى غرفة وإغلاقها عليهم، وأوهموا مالك الشقة بأنهم ضباط بالأمن الوطنى، واستولوا منه على مبلغ مليون جنيه، ومبلغ 16 ألف دولار عثروا عليها بخزينة حديدية .

وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، إلى أن المتهمين اصطحبوا المجنى عليه بعدما قاموا بعصب عينيه وتقييده بالكلابشات، واستقل معهم سيارة سوزوكى ثم ألقوه بالطريق الدائرى، فعلم المجنى عليه أنه تعرض للسرقة، وتوجه إلى قسم الشرطة، وحرر محضرا بالواقعة، وعقب إجراء التحريات توصلت الأجهزة الأمنية لهوية المتهمين، وتمكنت من القبض عليهم واستعادة مبلغ 700 ألف جنيه من المستولى عليها.

وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين قام بشراء سيارة فارهة ووضع مبلغ 200 ألف جنيه فى حساب زوجته، وتم توزيع باقى المبلغ على باقى المتهمين، ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات السرقة بالإكراه وقبض واحتجاز بالإكراه وحيازة أسلحة .


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