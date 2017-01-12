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ضبط بقالين تموين استولوا على سلع غذائية بالقليوبية

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ضبط بقالين تموين استولوا على سلع غذائية بالقليوبية ضبط بقالين تموين استولوا على سلع غذائية بالقليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط بقالى تموين ببنها وشبرا الخيمة، لاتهامهما بالاستيلاء على السلع التموينية المدعمة، وحجبها عن المواطنين، وبيعها فى السوق السوداء، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد عبد الهادى رئيس مباحث ، يفيد أن "موزة سليمان"  56 سنة صاحبة محل بقاله بشارع ترعة الزنانيرى – الخصوص ومقيمة ذات العنوان وذلك لقيامها بتجميع كميات من السلع التموينية، منها  زيت  مدعم من قبل الدولة وتم ضبط عدد  35  زجاجة زيت كهرمان باجمالى وزن 28 كجم خاص بوزارة التموين.

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 461 جنح قسم الخصوص لسنة 2017م و"عبده محمد"  66 سنة بدال تمويني بشارع حسن ذكى – الخصوص ومقيم ذات العنوان، وذلك لقيامه بجميع كميات من السلع التموينيه  زيت - سكر  المدعم من قبل الدولة، وتم ضبط عدد  53 كرتونة زيت كهرمانة بإجمالى وزن 508.800 كجم و 50 ربطة سكر باجمالى وزن  طن خاص بوزارة التموين،  وتحرر عن ذلك المحضر رقم 441 جنح قسم الخصوص لسنة 2017م.

فيما تم ضبط "إمام مراد"  38 سنة صاحب مكتبة لبيع الخردوات ولعب الأطفال بشارع حسن ذكى – الخصوص  ومقيم الأميرية – القاهرة  وذلك لحيازته وعرضه للبيع ألعاب ناريه مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها   وتم ضبط 2400 قطعة ألعاب نارية أحجام مختلفة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 467 جنح قسم الخصوص لسنة 2017م.

 

 

 

 


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