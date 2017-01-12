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ضبط مواد بترولية وأسطوانات غاز مدعمة و5 أطنان أسمنت بدون فواتير بالغربية

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ضبط مواد بترولية وأسطوانات غاز مدعمة و5 أطنان أسمنت بدون فواتير بالغربية ضبط مواد بترولية وأسطوانات غاز مدعمة و5 أطنان أسمنت بدون فواتير بالغربية

>الغربية ــ إسلام الخياط

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، حملة مكبرة على الأسواق والمصانع غير المرخصة، لتحقيق انضباط الأسواق، والقضاء على كافة صور استغلال المواطنين، والتصدى لجرائم الغش التجارى، وعرض السلع الفاسدة ومجهولة المصدر فى الأسواق.

 

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد الخواجة مدير مباحث ، يفيد بتمكن العقيد محمد عز وكيل إدارة البحث وضباط الإدارة، من ضبط جرار زراعى بدون لوحات مزود بفنطاس قيادة المدعو "ح م ع" 48 عاما، مقيم قرية ميت هاشم مركز سمنود، محمل بكمية قدرها 3700 لتر سولار مدعم، فى المحضر رقم 312 جنح مركز المحلة، وضبط "م ع ا" 36 عاما، صاحب مستودع لبيع مواد البناء بقرية كفر كلا الباب مركز السنطة، وبحوزته 5 أطنان أسمنت بدون فواتير تدل على مصدرها، فى المحضر رقم 2810 جنح مركز السنطة.

 

كما تم ضبط "م م ع" 48 عاما، صاحب مطحن ملح بقرية كفر سبطاس مركز طنطا، مقيم بذات الناحية، لقيامه بجلب كميات كبيرة من ملح الطعام، غير صالحة للاستهلاك، وقيامه بطحنه وتعبئته داخل عبوات عليها بيانات وعلامات تجارية، تفيد أنها من إنتاج إحدى الشركات، تم استهداف المصنع، وبالتفتيش فى حضور المدعو "م ر س 34 عاما، مقيم السنطة البلد، تم ضبط 10000عبوة ملح طعام زنة العبوة 450 جراما، فى المحضر رقم 994 جنح مركز طنطا، وضبط "م م" 54 عاما، صاحب مزرعة دواجن بقرية كفر الديب مركز زفتى، مقيم بقرية كفر كلا الباب مركز السنطة، وبحوزته 9 أسطوانات بوتاجاز مدعمة زنة 12.5 كيلو جرام، بقصد استخدامها فى تدفئة الدواجن فى المحضر رقم 710 جنح مركز زفتى.

 

تم التحفظ على المضبوطات، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


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