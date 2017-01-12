هيئة سلامة الأغذية الأوروبية تحذر: "النوتيلا" تسبب السرطان

كتب بيتر إبراهيم

دقت دراسة طبية ناقوس الخطر من تناول شيكولاته النوتيلا، حيث إن مكوناتها تحتوى زيت النخيل، تعمل على زيادة صلاحيتها، وهى المادة التى اعتبرها الأطباء مادة سرطانية.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح التقرير الذى أعدته هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، أن سيولة قوام الشيكولاته يعتمد على زيت النخيل الذى يجعل قوامها سلسلا ويزيد مدة صلاحيتها إلى حد كبير دون أن تفسد، كما أكدت منظمة الصحة العالمية “WHO” تقرير هيئة سلامة الأغذية الأوروبية وأعلنت أن "زيت النخيل" مادة مسرطنة مقارنة بأى زيت آخر.

وأظهر التقرير أن زيت النخيل هو أرخص زيت فى السوق، فإن التحول إلى أى نوع آخر سوف يكلف شركة "فيريرو" المنتجة للنوتيلا تكاليف إضافية قد تبلغ 22 مليون دولار سنوياً، ورداً على هذه الحملة، أطلقت الشركة المصنعة للنوتيلا "فيريرو" حملة تليفزيونية، أعلنت من خلالها الاستمرار فى استخدام زيت النخيل فى منتجاتها لافتة إلى أنه ليس خطيرا.

وأكدت الهيئة فى تقرير نشر فى شهر مايو 2016 أن زيت النخيل هو أكثر خطورة من الزيوت النباتية الأخرى عندما يتم تسخينه فى درجات حرارة أعلى من 200 درجة مئوية، حيث تستخدم درجات الحرارة العالية لإزالة اللون الأحمر الطبيعى الموجود بالزيت، مع إزالة رائحته.

وأوضحت الهيئة أن تسخين زيت النخيل يسبب إفراز الملوثات التى تدعى “glycidyl fatty acid esters” (GE) التى عندما يتم هضمها تتكسر وتتحول إلى مادة "جليسيدول"، وهو مركب يعتقد أنه يسبب الأورام.

ووفقاً لتقرير صادر عن المعهد الوطنى الأمريكى للصحة، أكد أن التعرض لمادة "جليسيدول"عن طريق الفم يسبب الأورام فى العديد من مواقع الأنسجة المختلفة فى فئران التجارب والجرذان المختبرية.