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بالصور.. إحالة رئيس وأعضاء لجنة امتحانات النصر الابتدائية للتحقيق بمطروح

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بالصور.. إحالة رئيس وأعضاء لجنة امتحانات النصر الابتدائية للتحقيق بمطروح بالصور.. إحالة رئيس وأعضاء لجنة امتحانات النصر الابتدائية للتحقيق بمطروح

>مطروح – حسن مشالى

 

أحال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، رئيس وأعضاء لجنة النصر للشهادة الابتدائية للشئون القانونية، للتحقيق في عدم القيام بواجباتهم الوظيفية أثناء الامتحان، ومخالفتهم للقواعد والضوابط الامتحانية المنوط القيام بها.

 

 جاء ذلك خلال تفقد سير الامتحانات بلجنة النصر الإعدادية والنصر الابتدائية بمنطقة الشولحي غربي مرسى مطروح، حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادة العلوم، وأدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي الهندسة فترة أولي، والتربية الفنية فترة ثانية.

 

واطمئن "النيلي"، من الطلاب على سهولة الامتحان، ومطابقته للمواصفات الفنية مع قياس القدرات الفردية للطلاب.

 

 


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