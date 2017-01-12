"الجيزة" تقرر إطلاق أسماء شهداء الجيش والشرطة على شوارعها ومدارسها

كتبت إيناس البنا

وافقت محافظة الجيزة على إطلاق أسماء عدد من شهداء الجيش والشرطة على بعض الشوارع فى نطاق المحافظة، حيث وافق اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، على إطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد عز الدين سيد على شارع المنيا المتفرع من شارع الزقازيق خلف قاعة سيد درويش بجوار مدرسة العمرانية الخاصة، وذلك بناءا على الطلبات التى تقدم بها أسر الشهداء للأحياء المختصة بالمحافظة وإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية.

وأعلن المحافظ خلال اجتماعه مع رؤساء الأحياء اليوم، عن اطلاق اسم الشهيد لواء أركان حرب عادل رجائي إسماعيل بشير على شارع ترعة الزمر بالعمرانية.

في سياق آخر ، وافقت المحافظة على كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بتخصيص مساحة فدانين لإقامة مركز فتيات الكشافة بناحية مدينة الباويطى بمركز الواحات البحرية.