تعيين سيد السويركى مدرباً لحراس مرمى طلائع الجيش

كتبت لبنى عبد الله

قرر مجلس إدارة نادى طلائع الجيش، إسناد منصب مدرب حراس مرمى الفريق العسكرى لسيد السويركى مدرب حراس مرمى المنتخب العسكرى خلفاً لمحمد يونس الذى اعتذر عن الاستمرار فى منصبه لظروف خاصة.

وكان مجلس إدارة نادى طلائع الجيش، قد قرر تعيين طارق يحيى مديرا فنيا للفريق الكروى الأول، خلفا لأحمد سامى وضم الجهاز المعاون ليحيى كل من أحمد عبد الفتاح مدربا عاما، ومحمد جودة مدربا مساعدا، وقاسم قدرى مخطط أحمال.

وبذلك ينضم السويركى للجهاز الفنى للطلائع فور انتهاء مهمته مع المنتخب العسكرى الذى يخوض فعاليات منافسات كأس العالم العسكرية بسلطنة عمان فى الفترة من 16 يناير وحتى 29 من الشهر ذاته.

يذكر أن فريق طلائع الجيش يواجه نظيره بنها فى الثانية ظهر اليوم الخميس وديا على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

وتأتى المباراة باكورة استعدادات الفريق العسكرى لمباراة دور الستة عشر لبطولة كأس مصر أمام الشرقية والمقرر لها أحد أيام 6 أو 7 أو 8 فبراير المقبل.