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آخر كلام.. أحمد دويدار مستمر مع الزمالك لنهاية الموسم

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آخر كلام.. أحمد دويدار مستمر مع الزمالك لنهاية الموسم آخر كلام.. أحمد دويدار مستمر مع الزمالك لنهاية الموسم

>كتب أحمد توفيق

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة ، أن أحمد دويدار مدافع الفريق سيستمر حتى نهاية الموسم الحالي، وينتهي تعاقد الزمالك مع أحمد دويدار بنهاية الموسم الحالي.

 

وأخطر اللاعب مسئولي ناديه بتوصله لاتفاق نهائي مع نادي كويتي لضمه الموسم القادم وعرض الرحيل في الميركاتو الشتوي نظير التنازل عن مستحقاته المالية.

 

وأوضح أحمد مرتضى لليوم السابع أنه عقد جلسة مع أحمد دويدار اليوم واتفق معه على استكمال عقده مع الزمالك وعقب نهاية الموسم سيكون له حرية الاختيار بين الرحيل أو الاستمرار موضحا أن الجهاز الفنى بقيادة محمد حلمى تمسك باستمراره لنهاية الموسم.


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