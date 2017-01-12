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لاعبة الأهلى: لن أتنازل عن ذهبية بطولة العالم للكاراتيه

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لاعبة الأهلى: لن أتنازل عن ذهبية بطولة العالم للكاراتيه لاعبة الأهلى: لن أتنازل عن ذهبية بطولة العالم للكاراتيه

>ياسمين يحيى

أكدت جيانا فاروق لاعبة النادى الأهلى فى الكاراتيه ، أنها  تستعد بقوة لبطولة العالم للأساتذة التي تقام في شهر يوليو المقبل في بولندا،  والتى تشارمك بعد بعد اختيارها من جانب الاتحاد الدولى ، ومعها رباعى الوطنى من بين ألإضل 10 على مستوى القارات يشاركون بالبطولة .

 

وأضافت لاعبة الاهلى أنها لن تتنازل عن الفوز بالميدالية الذهبية وتشريف خلال المنافسات ، خاصة وأن اختيارها يدل على المكانة التي وصل إليها لاعبو مصر والأهلي في لعبة الكاراتيه بالعالم، مشيرة إلى أنها ستبذل كل جهدها لتحقيق اللقب.

 

وكشفت جيانا فاروق أن هدفها الأول والأساسي هو الفوز بميدالية أوليمبية ؛ لإسعاد الشعب المصري ، بعد أن تم إدراج اللعبة بالأوليمبياد بدورة طوكيو 2020.

 


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مصر 365

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