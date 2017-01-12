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إزالة 16حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

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إزالة 16حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة إزالة 16حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

>البحيرة - ناصر جودة - جمال ابو الفضل

وجه الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، بتكثيف حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي املاك الدولة، بمدن ومراكز المحافظة، للحفاظ على الرقعة الزراعية، وردع المخالفين، وتأكيد هيبة الدولة.

 

وأسفرت حملة ازالة التعديات على الأراضي الزراعية، واملاك الدولة، التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، برئاسة كامل على غطاس، عن إزالة عدد 3 حالات تعدى على الأراضي الزراعية، بناحية أرض السلالات على مساحة 12 فدان.

 

كما أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، التي نفذتها الوحدة المحلية لمركزي كفر الدوار ورشيد، عن ازالة عدد 13 حالات تعدى على الأراضي الزراعية على مساحة 3943 متر، منها 9 حالات تعدى بقرى دفشو و قومبانية أبو قير والامراء بمركز ومدينة كفر الدوار، عبارة عن مباني بالطوب الابيض، وسملات خرسانية، ورفع تشوينات على مساحة 2820م، و4 حالات تعدى بناحية برج رشيد بمركز ومدينة رشيد، عبارة عن اسوار وشدة خشبية على مساحة 1123متر.

 

 

 


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