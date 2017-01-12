ضبط 100 كرتونة سجائر مجهولة بالمقطم والعثور على مخزن يحوى 40 ألف علبة

كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ضبطت مباحث قسم شرطة المقطم، 100 كرتونة سجائر مجهولة المصدر، داخل مخزن، اعتاد صاحبه بيعها بأكثر من سعرها.

كانت قوة من ضباط قسم شرطة المقطم، قد ضبطت تاجر سجائر يبلغ من العمر 61 سنة، ويدعى على .ع.ا، دائرة القسم، والمحكوم عليه في قضيتى حكم حبس جزئي " تمكين ، تبديد " بإجمالي حبس 9 شهور ، ويحي .ا.ع.43 سنة سائق ، أثناء استقلالهما السيارة رقم ص ب و 539 ماركة سوزوكي فان " ملك وقيادة الثاني " محمل عليها 20 كرتونة سجائر " مجهولة المصدر بإجمالي 10 آلاف علبة .

و بمناقشتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها بأزيد من الأسعار الرسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضافا أنهما تحصلا عليها من كل من شريف .م.ش. 48 سنة حارس مخزن سجائر ومقيم / الفيوم والمحكوم عليه في القضية رقم 1001 لسنة 2005م مركز يوسف الصديق / الفيوم " سلاح بدون ترخيص " والمقضي فيها بالحبس شهر ، وكريم.ر.س. 25 سنة عامل بذات المخزن ومقيم دائرة قسم شرطة باب الشعرية ، والسابق اتهامه في القضية رقم 2153 لسنة 2016م الأزبكية " تموين " .

وتم ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بمخزن كائن دائرة القسم ملك محمود.س.و."هارب"، وبتفتيش المخزن عثر بداخله علي 80 كرتونة سجائر أخري مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بإجمالي 40 ألف علبة سجائر.

وبمواجهتهما اعترفا بتخزين المضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح محمود.س.و." مالك المخزن "، فتحــــرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق وجاري العمل علي ضبط المتهم الهارب .