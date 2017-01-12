تأجل محاكمة عضو "تمرد" بتهمة التظاهر ضد الإخوان لجلسة 9 فبراير

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة عضو "تمرد" بتهمة التظاهر أمام قصر الاتحادية أيام حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، لجلسة 9 فبراير المقبل لمرافعة الدفاع.

ومن جانبه، أكد مختار منير دفاع المتهم "وليد محمد"، أن موكله ينتمى لحركة "تمرد"، وألقى القبض عليه أثناء المظاهرات التى وقعت بمحيط قصر الاتحادية ضد حكم الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى فى 26 إبريل من عام 2013، بناء على دعوة حركة تمرد للتظاهر أمام قصر الاتحادية والمطالبة بإسقاط حكم الإخوان.

وأضاف "منير" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن موكله صدر ضده حكمًا غيابيًا بالسجن 5 سنوات فى مايو من عام 2016، وتم عمل إعادة إجراءات على الحكم بعد القبض على موكله من مكان عمله بالشيخ زايد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم عدة تهم، منها التجمهر واستعراض القوة، وقطع الطريق العام، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين.