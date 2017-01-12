مدرب حراس مرمى طلائع الجيش يعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق

كتبت لبنى عبد الله

اعتذر محمد يونس، مدرب حراس مرمى فريق طلائع الجيش، عن عدم الاستمرار فى منصبه، وأبلغ العقيد أحمد المهدى مدير الكرة بالفريق العسكرى بقراره، وعدم قدرته على الاستمرار مع الفريق لظروف خاصة.

وكان مجلس إدارة نادى طلائع الجيش قد قرر تعيين طارق يحيى مديرا فنيا للفريق الكروى الأول، خلفا لأحمد سامى، وضم الجهاز المعاون ليحيى كلا من: أحمد عبد الفتاح مدربا عاما، ومحمد جودة مدربا مساعدا، ومحمد يونس مدرب لحراس المرمى، وقاسم قدرى مخطط أحمال.

يذكر أن فريق طلائع الجيش يواجه نظيره بنها فى الثانية ظهر اليوم الخميس وديا على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

وتأتي المباراة باكورة استعدادات الفريق العسكري لمباراة دور الستة عشر لبطولة كأس مصر أمام الشرقية والمقرر لها أحد أيام ٦ أو ٧ أو ٨ فبراير المقبل.