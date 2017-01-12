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الداخلية تحارب "شريحة المحمول المجهولة" وتضبط 909 خطوط مسجلة ببيانات وهمية

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الداخلية تحارب "شريحة المحمول المجهولة" وتضبط 909 خطوط مسجلة ببيانات وهمية الداخلية تحارب "شريحة المحمول المجهولة" وتضبط 909 خطوط مسجلة ببيانات وهمية

>كتب محمود عبد الراضى

شنت شرطة الاتصالات بوزارة الداخلية، حملات أمنية لضبط متجرى خطوط المحمول بدون تحرير عقود للمشتركين، لما لها من مردود أمنى سلبى من جانب مستغلى تلك الخطوط فى ارتكاب أعمال تخريبية وإجرامية.

ونجحت مباحث إدارة شرطة الاتصالات بنطاق مديريات أمن "الغربية – الدقهلية – المنيا – أسيوط – الإسكندرية" فى استهداف عدد من محال بيع الخطوط والهواتف المحمولة، عقب تقنين الإجراءات، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 909 خطوط متنوعة مسجلة ببيانات وهمية تمهيداً لبيعها.

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة بالوقائع، لعرضها على النيابات المختصة.


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