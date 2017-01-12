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تجديد حبس المتهمين بخنق الحمير وبيع لحومها لمحلات الكباب بطنطا 15 يوما

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تجديد حبس المتهمين بخنق الحمير وبيع لحومها لمحلات الكباب بطنطا 15 يوما تجديد حبس المتهمين بخنق الحمير وبيع لحومها لمحلات الكباب بطنطا 15 يوما

>القليوبية – محمد قاسم

 

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال بنها الابتدائية، اليوم، الخميس، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بخنق الحمير وبيعها لمحلات الكباب والكفتة بمدينة طنطا.

 

كانت مباحث بالقليوبية، تمكنت من ضبط سيارة نقل على طريق دملو بمنطقة نائية بمركز بنها على طريق " إسكندرية" الزراعى، محملة بعدد 16 حمارا، منهم 4 حمير نافقة، وتم ضبط المتهمين، وهم كل من "محمد م ع" عاطل، و"محمد أ أ" عاطل، و"إبراهيم م أ" عاطل، وبمواجهتهم اعترفوا أنهم يقومون بشراء الحمير المريضة بأسعار زهيدة، ويقومون بخنقها حتى الموت، وينقلونها بالسيارة إلى مدينة طنطا، لبيعها لعدد من محلات الجزارة والكباب والكفتة.

 

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 818 إدارى مركز شرطة بنها لسنة 2017، وبعرضه على النيابة العامة، امر المستشار حسن والى رئيس نيابة مركز بنها، بحبس المتهمين 4 أيام، ووجه للمتهمين تهمة الغش وتداول سلعة غير صالحة للاستخدام، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية، وجدد قاضى المعارضات حبسهم تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة.

 


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