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سامح شكرى: لن نتدخل عسكريا بسوريا وعلاقتنا بالسعودية قائمة على الاحترام

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سامح شكرى: لن نتدخل عسكريا بسوريا وعلاقتنا بالسعودية قائمة على الاحترام سامح شكرى: لن نتدخل عسكريا بسوريا وعلاقتنا بالسعودية قائمة على الاحترام

>كتب ــ أحمد جمعة ــ ووكالات

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن العلاقات بين والسعودية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح والتوافق فى الرؤى قدر الإمكان، فى إطار من التعاون والتشاور والتنسيق.

 

وأضاف شكرى فى مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "مصر لها منهج ثابت فى سوريا لم يتغير، وهناك تفهّم وتنسيق وتشاور بين مصر والسعودية حول هذا الموضوع"، مضيفاً أن البلدين شريكان أيضاً فى تحالف دعم الشرعية فى اليمن، ويسعيان لتعزيز الحل السياسى هناك.

 

وأكد "شكرى" أن مصر لن تنخرط فى أى صراع عسكرى فى سوريا، مشدداً على أنه لا سبيل لإنهاء الأزمة السورية سوى المسار السياسى، مضيفا: "لا بد أن يقر المجتمع الدولى بأن الصراع العسكرى ليس السبيل لحل الأزمة فى سوريا، ولن ينتهى هذا الصراع فى ظل وجود تنظيمات إرهابية استطاعت النفاذ إلى الساحة السورية، وستظل تعمل على زعزعة استقرار سوريا، إذا لم تكن هناك مصداقية فى جهود المجتمع الدولى المبذولة للقضاء عليها بشكل كامل".


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مصر 365

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