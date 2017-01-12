لمرضى سرطان الكبد.. تقنية جديدة لرؤية الأورام أثناء القسطرة

كتبت أمل علام

أكد الدكتور وائل درويش استشارى الأشعة التداخلية بمعهد الأورام القومى بالقاهرة، أن هناك تقنيات وأجهزة ظهرت حديثا يمكن من خلالها التخلص من الأورام الكبدية باستخدام الأشعة التداخلية بدون فتح البطن ورؤية الأورام أثناء إجراء عمليات القسطرة.

وقال إن هذه التقنية تسمى أجهزة التدخل تحت الأشعة بحيث يتم الدخول إلى كبد المريض من خلال القسطرة بدلا من فتح البطن التى يمكنها عمل صور ثلاثية ورباعية الأبعاد للورم والكبد أثناء استخدام القسطرة، مع دمج الأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسى أثناء عملية حقن أورام الكبد، والتأكد من الانتهاء من تدمير الورم أثناء العملية، واكتشاف أى أورام أخرى لم تكن ظاهرة فى الأشعة، مؤكدا أنه يمكن توجيه الإبر لأخذ العينات أو عمل كى للأورام بطريقة آمنة تماما بتقنية تحديد المسار التقديرى لمكان الورم عن بعد، مع امكانية مغادرة المريض خلال يوم واحد.

وأضاف أنه يمكن التخلص من الأورام الصغيرة فى جلسة واحدة، والأورام الكبيرة على عدة جلسات شهريا.

وقال إن هذه التكنولوجيا لازالت حديثة وتحقق نجاحا كبيرا، ويمكن اكتشاف الأورام المختبئة والصغيرة جدا بنسبة 50% مع تحسن نتائج العلاج، وأدى ذلك إلى إجراء جميع عمليات الأشعة التداخلية فى نفس الغرفة دون الاحتياج للأشعة المقطعية، أو الموجات الصوتية لتوجيه الإبر للعلاج.