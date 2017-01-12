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ولى أمر طالبة يعتدى على معلمين لمطالبتهم ابنته بإزالة المكياج بكفر الشيخ

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ولى أمر طالبة يعتدى على معلمين لمطالبتهم ابنته بإزالة المكياج بكفر الشيخ ولى أمر طالبة يعتدى على معلمين لمطالبتهم ابنته بإزالة المكياج بكفر الشيخ

>كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدرسة الشهيد بركات الثانوية للبنات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، اليوم الخميس، تعدى ولى أمر طالبة على المعلمين بالسب، عندما طالبت إحدى المعلمات نجلته الطالبة بالمدرسة بإزالة المكياج "الميك آب" المبالغ فيه فى وجهها أثناء دخولها لجنة الامتحانات، ولكن الطالبة رفضت بأسلوب غير لائق، وعندما سمع ولى الأمر مطالبة المعلمة لنجلته بإزالة المكياج من وجهها ثار وتعدى على المعلمين بالسب.

 

 

تلقى على فايق جميل مدير عام إدارة كفر الشيخ التعليمية، شكوى من مديرية المدرسة، تفيد بتعدى ولى الأمر على عدد من المعلمين بالسب، وتم إبلاغ شرطة قسم أول، والتى اصطحبت ولى الأمر لقسم الشرطة، لتحرير محضر بالواقعة.

 


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