الإمكانيات تهدد وديتى منتخب الشباب أمام الكاميرون

كتب محمد ربيع

يحاول الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة معتمد جمال إنقاذ مباراتى الكاميرون الوديتين المقرر لهما 4 و7 فبراير المقبل بالقاهرة، فى إطار استعدادات المنتخب لأمم أفريقيا للشباب المقرر لها فبراير المقبل بزامبيا.

كان اتحاد الكرة الكاميرونى قد أرسل خطابا إلى نظيره المصرى يطلب فيه نقل المباراتين إلى الكاميرون، بحجة أن هناك منتخبات كاميرونية قامت بخوض وديات فى القاهرة الفترة الماضية أمام منتخب 95 والمنتخب الأوليمبى، وهو ما أدى لرفض اتحاد الكرة الكاميرونى خوض المباراتين فى القاهرة وطلب نقلها للكاميرون.

وجاء رد اتحاد الكرة على خطاب اتحاد الكرة الكاميرونى يؤكد خلاله أن قلة الإمكانيات المتاحة والتى تعوق سفر المنتخب للكاميرون تمنع نقل المباراة، وينتظر اتحاد الكرة رد نظيره الكاميرونى على الخطاب لتحديد مصير الوديتين.