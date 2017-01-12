إلغاء 5 رحلات بمطار دبى بسبب الضباب وسوء الأحوال الجوية

دبى (أ ش أ)

أعلنت شرطة "فلاى دبى" للطيران، إلغاء 5 رحلات لها، بسبب انتشار الضباب وسوء الأحوال الجوية. وقالت الشركة- فى بيان اليوم الخميس، إن الأجواء الضبابية فى دبى صباح اليوم تسببت فى إلغاء 5 رحلات كانت متوجهة من دبى إلى مسقط، والدوحة، وبيروت، والكويت والطائف بالسعودية.

وناشدت الشركة المسافرين التأكد من حالة الرحلة قبل التوجه للمطار، مشيرة إلى أنه إذا تم إلغاء الرحلة، فيمكن للمسافر الاتصال بوكيل السفر أو مركز خدمة العملاء بالشركة، لإعادة الحجز على الرحلة المقبلة المتاحة، دون وجود عقوبة مالية.