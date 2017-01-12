أخبار عاجلة

مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك -
عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

البرلمان العربى يؤكد دعمه للمبادرات العربية لإنهاء الأزمة الليبية

Google+ Print
البرلمان العربى يؤكد دعمه للمبادرات العربية لإنهاء الأزمة الليبية البرلمان العربى يؤكد دعمه للمبادرات العربية لإنهاء الأزمة الليبية

>كتب مصطفى عنبر

جدد مكتب البرلمان العربى، فى ختام أعماله هذا الأسبوع، دعمه للجهود والوساطات التى تقوم بها دول جوار ليبيا العربية، جمهورية العربية والجمهورية الجزائرية والجمهورية التونسية، من أجل الدفع بمسار الحوار الليبى - الليبى قدما إلى الأمام لتسوية الأزمة الليبية، بما يضمن الحفاظ على الدولة الليبية ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأكد مكتب البرلمان العربى، الذى انعقد بمقر جامعة الدول العربية، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربي ، على محورية الدور العربي فى إطار آلية دول الجوار الليبى لحل الأزمة الليبية، وشدد على ضرورة توحيد كل الجهود العربية، لدعم هذا الدور لتيسير التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية يعيد دولة ليبيا إلى دورها الطبيعى ضمن منظومة العمل العربى المشترك.

وأشاد المكتب بالجهود المتواصلة التى تبذله دول جوار ليبيا العربية للتقريب بين جميع الأطراف الليبية دون إقصاء للوصول إلى حل سياسي توافقي دون أى تدخل خارجى كان وتحت أى ذريعة كانت وصولا إلى المصالحة الوطنية فى إطار اتفاق الصخيرات السياسي الذى تم توقيعه فى مملكة المغرب والذى ترعاه الأمم المتحدة .

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي