البرلمان العربى يؤكد دعمه للمبادرات العربية لإنهاء الأزمة الليبية

كتب مصطفى عنبر

جدد مكتب البرلمان العربى، فى ختام أعماله هذا الأسبوع، دعمه للجهود والوساطات التى تقوم بها دول جوار ليبيا العربية، جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية والجمهورية التونسية، من أجل الدفع بمسار الحوار الليبى - الليبى قدما إلى الأمام لتسوية الأزمة الليبية، بما يضمن الحفاظ على الدولة الليبية ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأكد مكتب البرلمان العربى، الذى انعقد بمقر جامعة الدول العربية، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربي ، على محورية الدور العربي فى إطار آلية دول الجوار الليبى لحل الأزمة الليبية، وشدد على ضرورة توحيد كل الجهود العربية، لدعم هذا الدور لتيسير التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية يعيد دولة ليبيا إلى دورها الطبيعى ضمن منظومة العمل العربى المشترك.

وأشاد المكتب بالجهود المتواصلة التى تبذله دول جوار ليبيا العربية للتقريب بين جميع الأطراف الليبية دون إقصاء للوصول إلى حل سياسي توافقي دون أى تدخل خارجى كان وتحت أى ذريعة كانت وصولا إلى المصالحة الوطنية فى إطار اتفاق الصخيرات السياسي الذى تم توقيعه فى مملكة المغرب والذى ترعاه الأمم المتحدة .