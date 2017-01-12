مسئول تونسى: استقبلنا 100 مرحل من أصل 1200 مقيم غير شرعى فى ألمانيا

كتب أحمد علوى

كشف رضوان عيارة وزير الدولة لشئون الخارجية التونسية المكلف بملف الهجرة، أن عدد المهاجرين التونسيين غير القانونيين فى ألمانيا يصل إلى 1200 شخص، مؤكدا أن عملية ترحيلهم تتم بعد دراسة ملفاتهم بدقة.

ووفقاً لوسائل الإعلام التونسية، قدر المسئول بوزارة الخارجية التونسية، أمس الأربعاء أعداد التونسيين المقيمين بصفة غير نظامية أو ممن ليس لديهم أوراق هوية فى ألمانيا بنحو 1200 شخص.

وقال المسئول التونسى رضوان عيارة، فى بيان له، إن التقديرات التى تملكها وزارة الخارجية تشير إلى تواجد ما يقارب من 1200 مهاجر تونسى فى ألمانيا وضعياتهم غير قانونية منذ 2011.

وأفاد عيارة لإذاعة "موزاييك" الخاصة بأن 100 مهاجر تم ترحيلهم حتى الآن لا تتعلق وضعية أى منهم بقضايا إرهاب، وأنه لا يوجد ضغوطات مباشرة لترحيل البقية من التونسيين، مشيرا إلى أن ملفات الترحيل يتم التعامل معها حسب الإجراءات الدبلوماسية والقانونية المعمول بها، وفى احترام للاتفاقيات الدولية، كما أنها تدرس ملفا بملف.