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مديونيات الزمالك على "طاولة" رئيس الوزراء

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مديونيات الزمالك على "طاولة" رئيس الوزراء مديونيات الزمالك على "طاولة" رئيس الوزراء

>كتب عمرو جاب الله

تواصل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مع مكتب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، للحديث حول الأزمة التى يعانى منها النادى الأبيض بالحجز على أرصدته بخلاف الإخطار الجديد من الضرائب أنه فى حالة عدم الالتزام بالأقساط سيطبق الحجز الإدارى، وتتبع الزمالك فى جميع الجهات لتحصيل مستحقات الضرائب المتأخرة.

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، أن الإدارات المختلفة بالقلعة البيضاء سواء القانونية أو المالية تجهز تقريرا كاملا لإرساله إلى رئيس الوزراء بشأن الديون المستحقة على نادى الزمالك، ومنها المديونيات المستحقة للضرائب والتأمينات والأوقاف وشركة المقاولون العرب التى تصل إلى ما يقرب من 300 مليون جنيه.

كما سيرسل مجلس الزمالك إلى رئيس الوزراء ضمن ملف المديونيات، ملف اللاعبين الأجانب السابقين مثل الكاميروني موندومو والغاني أجوجو والبرازيلي ريكاردو لإطلاع رئيس الوزراء على الأمر ومدى العقوبات التى قد يتم توقيعها على النادى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى محاولات لفك الحجز على الأرصدة والتصالح مع الضرائب والتأمينات.


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