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القبض على تاجر مخدرات بحوزته 33 كيلو بانجو وحشيش للاتجار بها بإسنا

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القبض على تاجر مخدرات بحوزته 33 كيلو بانجو وحشيش للاتجار بها بإسنا القبض على تاجر مخدرات بحوزته 33 كيلو بانجو وحشيش للاتجار بها بإسنا

>الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، فى القبض على عاطل لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة بمدينة إسنا جنوب المحافظة، وبحوزته 33 كيلو بانجو وحشيش للاتجار بها على المواطنين، وبندقية خرطوش و2000 قرص تامول مخدر لترويجها على المواطنين، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بقيام "ه.ش.م" 57 عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة إسنا جنوبى المحافظة، وتم على الفور تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء زكى مختار مدير مباحث الأقصر، وقيادة العقيد محمد لطفى رئيس فرع البحث الجنائى بإسنا، للقبض على المتهم، وخرجت قوة من مركز شرطة إسنا بقيادة المقدم أحمد العيوطى رئيس المباحث، تمكنت من القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة عبارة عن 33 كيلو بانجو وحشيش للاتجار بها، وكذلك بندقية خرطوش و2000 قرص تامول مخدر لترويجها على المواطنين، فتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم.

 

 


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