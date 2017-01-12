زحام مرورى أعلى طريق الأوتوستراد بسبب تعطل سيارة نقل ثقيل

كتب ــ عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى كوتسيكا بطريق الأوتوستراد بسبب تعطل سيارة نقل ثقيل محملة بالرخام، الأمر الذى أدى إلى تباطؤ حركة المرور للمتجه إلى الأوتوستراد وفى طريقه إلى محور النصر، وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا من غرفة النجدة بتوقف حركة المرور بطريق الأوتوستراد، بسبب مقطورة معطلة وأمر اللواء علاء الدجوى مدير مرور القاهرة بانتقال رجال المرور لسحب الكثافات المرورية بالطريق فيما يسمح بالسير للمركبات فى حارة مرورية واحد لحين انتهاء عملية سحب المقطورة من المكان.