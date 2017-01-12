اليوم.. انطلاق مهرجان المرأة العربية للإبداع بشرم الشيخ لتنشيط السياحة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

ينطلق مهرجان المرأة العربية للإبداع بمدنية شرم الشيخ لتنشيط السياحة مساء اليوم، الخميس، لمدة ثلاثة أيام ويقام المهرجان تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وزارة السياحة.

قالت الدكتورة آمال إبراهيم رئيس المهرجان أن الفعاليات ستنطلق اليوم فى السادسة مساء من 12 يناير وحتى 14 يناير الجارى ويكرم المهرجان فى مختلف مجالات المرأة، وعلى راسهم الشيخة حصة الصباح من دولة الكويت ضيفة شرف المهرجان والاعلامية شريهان أبو الحسن مقدمة برنامج (ست الحسن، عدد من الشخصيات العربية وسيدات الأعمال كما يكرم أفضل برامج المرأة لعام 2016.