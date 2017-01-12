11530 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإبتدائية ببورسعيد

بورسعيد – محمد عزام

يؤدى اليوم الخميس، ١١٥٣٠ طالب وطالبة، امتحانات الشهادة الابتدائية فى مادة اللغة العربية، بـ ١٠٣ لجنة موزعة على كافة مدارس المحافظة.

يذكر أن الدكتور نبوى باهي، مدير عام مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، تفقد كافة أعمال الامتحانات، حيث أشرف على تأمين نقل الأسئلة لكافة اللجان الامتحانية للصف السادس الإبتدائي.

وشدد مدير عام مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، على أهمية الالتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة لعملية الامتحانات،

ويشهد محيط اللجان حالة من الاستنفار الأمنى لقوات مديرية أمن بورسعيد، لتأمين اللجان بشتى أحياء بورسعيد .