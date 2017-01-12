رغم إعلان مدير الكرة حضوره.. أنطوى يغيب عن مران الأهلي

كتب فتحى الشافعى

رغم إعلان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق سيتواجد فى مران الأهلى المقام الآن على ملعب مختار التتش إلا أن اللاعب لم يحضر وواصل الغياب عن التدريبات.

وكان أنطوى قد عاد للقاهرة أمس قادما من غانا بعدما سافر لها دون علم الأهلى الأمر الذى تسبب فى تغريمه ماليا من قبل النادى.

وبات أنطوى قريبا من المقاصة حيث سينتقل لها فى يناير الجارى.

يذكر أن الأهلى عاد للتدريب على فترتين صباحية ومسائية ويقود التدريبات أحمد أيوب المدرب العام لحين عودة حسام البدرى المدير الفنى من كندا، الذى يتواجد بها لزيارة أسرته وسيقود تدريبات الأحمر بداية من اليوم.