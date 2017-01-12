النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت بعض الكثافات المرورية أعلى محاور وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس، أدت إلى تباطؤ حركة السيارات فى ظل انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات.

حيث شهد طريق إسكندرية الصحراوى كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه أثرت على الاتجاهين أمام حركة السيارات وتجرى هيئة الصرف الصحى عمليات شفط للمياة كما أثرت على حركة السيارات للمتجه إلى محور 26 يوليو والطريق الدائرى.

كما ظهرت بكوبرى أكتوبر كثافات متحركة بالاتجاه القادم من المهندسين وحتى مدينة نصر وكثافات محدودة فى الاتجاه العكسى وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو أمام القادم من شارع جامعة الدول إلى وسط البلد و كثافات أخرى أعلى محور 26 يوليو اتجاه المهندسين وللقادم من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان.

وظهرت كثافات مرورية أعلى كورنيش المعادى للمتجه من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد وتباطأت الحركة المرورية فى الاتجاه العكسى وكذلك الأمر بمحور الأوتوستراد ظهرت كثافات متحركة بالاتجاه القادم من حلوان.

وشهد شارع جامعة الدول العربية كثافات للمتجه من مناطق ناهيا وصولا إلى ميدان شارع شهاب ومنها إلى ميدان مصطفى محمود ومن شارع السودان وصولا لمطلع كوبرى 15 مايو وتنفرج الحركة المرورية حتى أعلى الماريوت وتزدحم حتى نزلة وزارة الخارجية وتظهر كثافات أخرى بكورنيش النيل أمام ماسبيرو وصولا إلى كوبرى الساحل.

ويشهد شارع السودان بنزلة محور صفط اللبن كثافات محدودة ويظهر تباطو فى حركة السيارات للمتجه إلى مدينة السادس من أكتوبر وتوجد كثافات مرورية عالية بشارع السودان للقادم من امبابة وفى طريقه إلى شارع التحرير وكذلك الأمر للمتجه من كوبرى الجلاء وصولا لشارع السودان وتزدحم السيارات بكورنيش النيل وصولا لكوبرى الجامعة وحتى دوران ميدان النهضة.

وظهرت أحجام مرورية بميدان الدقى بدء من مطلع الكوبرى حتى بين السرايات وصولا لإشارة جامعة القاهرة وتنفرج امام مدرسة السعيدية وظهرت كثافات أعلى كوبرى الجيزة المعدنى للمتجه من شارعى الهرم وفيصل وصولا لميدان الجيزة بسبب زيادة الأحمال.

ويشهد طريق الاوتوستراد وصولا إلى الطريق الدائرى انتظام فى حركة المرور وتظهر كثافات أعلى الطرق للمتجه أثناء استقلال السيارات إلى منطقة القلعة ويشهد الطريق الدائرى اتجاه الواحات إلى نزلة الصحراوى زحام مرورى للعديد من السيارات وكذلك الأمر بطريق الإسماعيلية العبور للمتجه إلى مدينة العاشر من رمضان فى ظل تواجد مرورى بكافة الطرق .

وشهد شارع البحر الأعظم بالجيزة للمتجه إلى مناطق المنيب وشارع النيل وصولا إلى ميدان الكيت كات كثافات متحركة وبشارع السودان وشارعى فيصل والهرم وصولا إلى شارع جامعة القاهرة ومنها إلى شارع النيل أمام فندق الفور سيزون.

ويشهد محور سعد الدين الشاذلى وصولا إلى مدينة نصر سيولة مرورية وتوجد بعض الكثافات بشارع قصر العينى حتى ميدان التحرير ومن نفق الأزهر فى الطريق المتجه إلى صلاح سالم توجد كثافات مرورية.

وتباطئت الحركة المرورية أمام القادم من صلاح سالم إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا وظهرت كثافات متوسطة بميدان التحرير وكورنيش النيل ونزلة كوبرى 15 مايو وكثافات متوسطة بشارع التحرير وميدان المساحة وصولا إلى ميدان الجلاء وحتى كوبرى قصر النيل.

وظهرت كثافات متوسطة على الطريق الدائرى من المنيب باتجاه الأوتوستراد و تباطئت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى بالمنيب والمريوطية وتباطئت نزلة شارع البحر الأعظم وصولا لكورنيش النيل وظهرت كثافات مرورية بشارعى فيصل والهرم وصولا إلى ميدان الجيزة وحتى ميدان النهضة وشارع النيل السياحى والمديرية بسبب التحويلات المرورية لإنشاء نفق السيارات.