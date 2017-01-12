كتب عبد الرحمن سيد

أجرت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى، تحويلات مرورية، بسبب كسر ماسورة مياة بطريق الإسكندرية الصحراوى، تحسبا لحدوث هبوط أرضى بالطريق بعد ارتفاع منسوب المياة بطول 60 سم ولمسافة كيلو مترا بالطريق فى الاتجاه القادم من الإسكندرية وفى طريقه إلى القاهرة ويتواجد رجال المرور بالمكان لتسيير حركة السيارات.

من جانبه أكد مصدر أمنى أن التحويلات المرورية فى الاتجاهين، بحيث تتجه السيارات من الطريق الرئيسى إلى طريق الخدمة للقادم من الإسكندرية اتجاه القاهرة، وكذلك يسلك قائدو السيارات من طريق الخدمة حتى الطريق الرئيسى فى الاتجاه القادم من القاهرة حتى الإسكندرية.

وأضاف المصدر لليوم السابع أنه تم الدفع بسيارات لشفط المياة بإشراف الشركة الوطنية للطرق بالتنسيق مع هيئة الصرف الصحى وعمال المحافظة للقيام بعمليات إصلاح الكسر وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة للتواجد بالمكان لحين انتهاء عمليات الإصلاح.

وأوضح المصدر أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.