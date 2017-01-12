البنتاجون: لم نتلق أى شكوى من موسكو بشأن "الخط الساخن" حول سوريا

وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الجانب الأمريكى لم يتلق من موسكو أى شكوى فى إطار عمل "الخط الساخن" حول سوريا.

وقال المتحدث الرسمى باسم البنتاجون أدرين رنكين جيلوى فى حديث لوكالة "نوفوستى" الروسية: "لم نتلق من العسكريين الروس أى إشارات حول قلقهم بشأن عمل خط الاتصال الذى أنشئ لتأمين العمليات فى أجواء سوريا".

وأشار رنكين جيلوى إلى أن "الطائرات والسفن الأمريكية تتعامل بشكل دائم مع الوحدات الروسية العاملة فى المناطق نفسها. ومعظم تلك التعاملات آمنة ومهنية، إلا أن الجانب الروسى يقوم فى بعض الحالات بمناورات خطرة ويتصرف بشكل غير مهنى".

وأكد المتحدث باسم البنتاجون التزام واشنطن بضرورة ضمان أمن التحليقات، داعيا موسكو إلى التعاون فى هذا المجال.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت الأربعاء، تلقيها شكاوى عن تقارب خطير للطائرات فى أجواء سوريا. وقال اللواء إيجور كوناشينكوف، الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، أن الأمريكيين لا يبلغون الروس بخططهم العسكرية، ولا يتصلون عبر "الخط الساخن" المخصص لتبادل المعلومات، إلا نادرا. وفى تلك الحالات، يكتفى الجانب الأمريكى بذكر الفترة الزمنية والإحداثيات التقريبية للمناطق التى ينوى إجراء عمليات عسكرية فيها.

وشدد اللواء إيجور كوناشينكوف على أن التحالف الدولى لا يقدم أى معلومات عن الطائرات المستخدمة فى العمليات بسوريا.