المرور: تحويلات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه بطريق إسكندرية الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

أجرت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى، تحويلات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه بطريق إسكندرية الصحراوى تحسبا لحدوث هبوط أرضى بالطريق بعد ارتفاع منسوب المياه بطول 60 سم ولمسافة كيلو متر بالطريق فى الاتجاه القادم من الإسكندرية وفى طريقه إلى القاهرة، ويتواجد رجال المرور بالمكان لتسيير حركة المركبات.

من جانبه، أكد مصدر أمنى أن التحويلات المرورية فى الاتجاهين، بحيث تتجه السيارات من الطريق الرئيسى إلى طريق الخدمة للقادم من الإسكندرية اتجاه القاهرة، وكذلك الأمر يسلك قائدى المركبات من طريق الخدمة حتى الطريق الرئيسى فى الاتجاه القادم من القاهرة حتى إسكندرية.

وأضاف المصدر لليوم السابع أنه تم الدفع بسيارات لشفط المياه بإشراف الشركة الوطنية للطرق بالتنسيق مع هيئة الصرف الصحى وعمال المحافظة للقيام بعمليات إصلاح الكسر وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة للتواجد بالمكان لحين انتهاء عمليات الإصلاح.

وأوضح المصدر أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.