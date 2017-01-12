حركة تنقلات محدودة بالداخلية قريبًا لخروج بعض القيادات الأمنية معاش

كتب محمود عبد الراضى

خرج عدداً من مساعدى وزير الداخلية والقيادات الأمنية على سن المعاش لبلوغهم السن القانونى 60 عاماً، بعد مسيرة من العطاء قدم فيها رجال الشرطة خدمات جليلة للوطن.

وجاء على رأس القيادات الأمنية الذين خرجوا معاش اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، والذى حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، كان أبرزها ربط الأحوال المدنية بالبريد واستخراج الأوراق الثبوتية من المنازل، ووجود خدمة الكول سنتر واستخراج الوثائق باللغات الأجنبية.

كما خرج على المعاش اللواء حسين والى مساعد وزير الداخلية للرعاية اللاحقة على المعاش، بعد تقديمه العديد من المساعدات للسجناء الذين قضوا العقوبة وخرجوا من السجون، والعمل على تأهيلهم لإعادتهم أشخاص أسوياء بالمجتمع.

ويقوم عدداً من القيادات الأمنية بشغل المناصب الشاغرة بالإنابة، لحين صدور حركة تنقلات محدودة من الوزارة لشغل هذه المناصب.